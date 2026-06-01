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Wohnquartier Appartement a vendre a tel aviv kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37405
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

Über den Komplex

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Wohnung befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Kikar Hamedina in Tel Aviv, in einem kleinen ruhigen Gebäude. Helle und geräumige Wohnung, voll möbliert (Möglichkeit, Möbel zu entfernen). Bri/miklat im Gebäude. 85 m2 aufgezeichnet, 104 m2 im realen Bereich. 4 Zimmer, 2 Bäder, 3. Stock mit Aufzug. Arnona: 550 Miteigentumsgebühren (Vaad Bayit): 300 .

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Tel-Aviv, Israel
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