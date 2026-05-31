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Wohnquartier Penthouse kfar david jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37639
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

Über den Komplex

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Yismach Melech Street, in Kfar David, kostspielige Penthouse badete im Licht. Immense Wohnzimmer, 250 m2 Terrasse mit einfach spektakulärem Blick auf die Altstadt und ihre Rampen. Großes Esszimmer, moderne offene Küche, 3 Suiten. Smart House, 2 private Parkplätze und Keller.

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