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Wohnquartier Meuble proche tram accessibilite complete

Jerusalem, Israel
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ID: 37229
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Nuruk, 3

Über den Komplex

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In Kiryat Moché, große 5 P in einem ruhigen Gebäude in der Nähe aller Transporte, Einrichtungen, Synagogen, perfekt gepflegt, drei Balkone, Elternsuite, komplette Zugänglichkeit ace chabbat Aufzug, Parkplatz. Die Wohnung ist möbliert, Möglichkeit der Langzeitmiete.

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