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Wohnquartier Produit rare balcon souccah vue ouverte et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
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ID: 37388
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    David HaReuveni, 25

Über den Komplex

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Im begehrten Stadtteil David HaReuveni in Jerusalem, im Herzen einer hochwertigen religiösen Umgebung, wird eine Wohnung offenbart, die das Gleichgewicht zwischen modernem Komfort und jüdischer Lebensweise perfekt verkörpert. Diese geräumigen 4 Zimmer von ca. 100 m2, in ausgezeichnetem Zustand, befindet sich auf einem hohen Stock und genießt einen ungehinderten Blick sowie außergewöhnliche Helligkeit dank seiner zwei Nord- und Ostexposition. Der Außenbereich bietet zwei angenehme Balkone einschließlich eines echten Soccah-Balkons, um den Urlaub in idealen Bedingungen zu leben. Das Apartment verfügt auch über eine Mamad, einen privaten Keller, einen großen Keller, Fußbodenheizung und einen Shabbat Aufzug. Das Gebäude ist stehend, gut gepflegt und das Gute ist sofort verfügbar, so dass es eine seltene Gelegenheit für eine religiöse Familie auf der Suche nach Komfort, Licht und eine privilegierte Lebensumgebung.

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Jerusalem, Israel
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