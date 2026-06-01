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Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Jerusalem, Israel
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ID: 37146
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Columbia, 12

Über den Komplex

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Wohnprojekt auf Kiriat Menahem, angrenzend an Kiriat Yovel, bestehend aus 2 Türmen von 31 Etagen und 3 Gebäuden von 9 Stockwerken. Das Projekt befindet sich am Fuße der neuen Straßenbahn. Große Auswahl an Wohnungen von 3 Zimmern bis Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung. Flexibler Zeitplan mit Zahlungsmöglichkeiten. Lieferung vier Jahre.

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Jerusalem, Israel
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