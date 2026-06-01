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Wohnquartier ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel

Tel-Aviv, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

Über den Komplex

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EXCLUSIVENESS – VERKAUF ?️ Shenkin, in der Nähe von Carmel Market Premium Lage – ein paar Schritte vom Rothschild Boulevard, dem Carmel Market und dem Meer entfernt. Duplex Penthouse befindet sich in einem neuen Ladengebäude mit Aufzug. ✨ Hauptmerkmale: • 135 m2 überdacht + 46 m2 Terrassen • Helles Wohnzimmer mit offener Küche • 3 Schlafzimmer (Paarsuite mit privatem Balkon) • Obergeschoss mit Terrasse von 40 m2, Außenküche und Grillplatz • Speichern / Speichern Verkaufspreis: NIS 9,890,000 Vaad bayit : 900 NIS Arnona: 1 800 NIS (bimonatlich) Premium Immobilien Gebühren der Agentur : 1 Monat + Mehrwertsteuer Lizenz Nr. 31928721

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