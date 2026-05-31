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Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Bat Yam, Israel
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ID: 37655
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Kokis

Über den Komplex

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BAT YAM - In einer idealen Lage, nur 100 Meter vom Strand und der beliebten Promenade der Stadt! Gelegen in einer ruhigen Straße – Jabotinsky Straße Schönes Gebäude gut gepflegt mit Digicode und Schutz Wohnung von 2,5 Zimmern von ca. 65 m2 1. Stock auf 7 mit Aufzug Wohnung renoviert und angenehm, sehr hell und ruhig! Fantastische Lage: ca. 50 Meter von der leichten Straßenbahn und 100 Meter vom Meer entfernt! Die Wohnung ist gemietet und eignet sich sowohl für Wohnen dort als auch für Investitionen!

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