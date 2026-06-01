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Wohnquartier Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
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01.06.26
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ID: 36960
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

Über den Komplex

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Dach- / Penthouse-Wohnung, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv-Yafo 5 Zimmer - 4. Stock auf 4 Zum Verkauf direkt vom Eigentümer, im Herzen von Tel Aviv, in einer ruhigen und gesuchten Straße: eine 5-Zimmer-Duplex-Dach-Wohnung. 115 m2 gebaut + 65 m2 Dachterrasse. Eine hervorragende und helle Wohnung, in der Nähe der beliebtesten Orte in der Stadt, während ruhig und Familie bleiben. Das Hotel liegt im 4. und letzten Stock, nur Wohnung auf dem Boden. Stadtansicht von der Dachterrasse. Weitere Merkmale: Mamad (safe room) Tiefgarage Untergrundhöhle Zentrale Klimaanlage 3 Badezimmer / Toiletten Doppelverglasungsfenster Elektrische Rollläden in der gesamten Wohnung

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