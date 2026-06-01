  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff

Wohnquartier Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff

Tel-Aviv, Israel
von
$2,70M
01.06.26
$2,70M
31.05.26
$2,69M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36968
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf – Tel Aviv (Kleine Straße zwischen Sderot Chen und Dizengoff) Preis: NIS 7,590.000 Dieses luxuriöse Apartment befindet sich in einem neuen und modernen Boutique-Gebäude mit nur 5 Einwohnern und bietet eine ideale Kombination aus Komfort, Privatsphäre und zeitgenössischem Design im Herzen eines sich entwickelnden Stadtteils von Tel Aviv. Details zum Objekt: • Innenbereich: 116 m2 • Freiräume: zwei Balkone insgesamt 14 m2 • Gesamtzahl der Stücke : 4 • Etage: 3. mit Aufzug • Kammern: 3 • Badezimmer: 2 • Gesichertes Zimmer (Mamad) • Privatparkplatz • Privater Lagerbereich/Gegenstand • Mehrere Ausstellungen bieten ausgezeichnete natürliche Helligkeit Premium Immobilien Lizenz Nr. 31928721 Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,40M
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE
Netanja, Israel
von
$729,800
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Aschkelon, Israel
von
$979,000
Wohnviertel Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Chadera, Israel
von
$2,29M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,70M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanja, Israel
von
$1,09M
Park HaYam, Netanya, nahe am Meer. Neue Wohnung von 102 m2 + Terrasse 14 m2, 10. Stock, 4 Zimmer. Electra-Projekt, moderner 30-stöckiger Turm. Parkplatz + Keller, unmittelbarer Eingang. Familienbereich, in der Nähe von Geschäften, Schulen und Stränden. Preis nach unten: 3,050.000 (Förder…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$4,50M
Sun Garden Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum von netanya genauer in der Straße Bellinsson in der Nähe der Kikar weniger als 15 Minuten zu Fuß und in der Nähe von Dach Pr…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Tel-Aviv, Israel
von
$1
Zum Verkauf, im alten Norden von Tel-Aviv, nur wenige Schritte vom Meer und dem Hilton Strand, außergewöhnliches Penthouse mit sehr hohem Stehen mit herrlichem Meerblick. Mit einer Fläche von ca. 300 m2 (duplex), erweitert um 178 m2 Terrassen, bietet diese sehr selten spektakuläre Mengen und…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen