Wohnquartier Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff

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Wohnung zum Verkauf – Tel Aviv
(Kleine Straße zwischen Sderot Chen und Dizengoff)
Preis: NIS 7,590.000
Dieses luxuriöse Apartment befindet sich in einem neuen und modernen Boutique-Gebäude mit nur 5 Einwohnern und bietet eine ideale Kombination aus Komfort, Privatsphäre und zeitgenössischem Design im Herzen eines sich entwickelnden Stadtteils von Tel Aviv.
Details zum Objekt:
• Innenbereich: 116 m2
• Freiräume: zwei Balkone insgesamt 14 m2
• Gesamtzahl der Stücke : 4
• Etage: 3. mit Aufzug
• Kammern: 3
• Badezimmer: 2
• Gesichertes Zimmer (Mamad)
• Privatparkplatz
• Privater Lagerbereich/Gegenstand
• Mehrere Ausstellungen bieten ausgezeichnete natürliche Helligkeit
Premium Immobilien
Lizenz Nr. 31928721
Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
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