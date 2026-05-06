  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement nahalat binyamin

Wohnquartier Appartement nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35917
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 30

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Tel Aviv-Yafo Details: Teile: 2 Boden: 3/4 Fläche: 50 m2 Beschreibung: Das Hotel liegt in der besten Lage von Tel Aviv, an der berühmten Fußgängerzone und friedlich Nahalat Binyamin. In einem klassifizierten Gebäude, nur für 3 Jahre besetzt. Renoviert von einem Architekten. Ausstattung und Ausstattung: Avivi Küche Zentrale Klimaanlage mini Elektrische Rollen Intercom Gasherd und Kühlschrank Großer gemeinsamer Stauraum für den gesamten Boden

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel 2 pieces a vendre excellent investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$811,200
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
von
$1,34M
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$4,50M
Wohnviertel Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Maison privative avec piscine
Wohnviertel Maison privative avec piscine
Wohnviertel Maison privative avec piscine
Wohnviertel Maison privative avec piscine
Wohnviertel Maison privative avec piscine
Wohnviertel Maison privative avec piscine
Wohnviertel Maison privative avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$2,28M
Privathaus von 160m2 Wohnfläche auf 250m2 Land. Schwimmbad und Garten. Keine Arbeit geplant. Perfekt für eine Familie. Hochwertige Wohnanlage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
von
$6,73M
Im Herzen des Stadtteils Rothschild Kleine ruhige Straße nahe Shenkin, Balfour und Mazeh 173 m2 + 1 m2 Terrasse
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Wohnviertel Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Wohnviertel Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Wohnviertel Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Wohnviertel Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Wohnviertel Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Wohnviertel Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,86M
Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe des Teatro d'Habima. 120m2 Wohnfläche mit 3 Schlafzimmern, großem Wohnzimmer und einer unabhängigen Küche. Hochwertiges Produkt zu erfassen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen