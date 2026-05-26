  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod

Wohnquartier Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod

Aschdod, Israel
von
$6,85M
25.05.26
$6,85M
23.05.26
$2,36M
21.05.26
$2,36M
20.05.26
$2,34M
19.05.26
$2,36M
18.05.26
$2,34M
16.05.26
$2,35M
15.05.26
$2,36M
10.05.26
$2,36M
09.05.26
$2,36M
07.05.26
$2,36M
06.05.26
$2,33M
05.05.26
$2,32M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36311
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Immobilienprogramm in Ashdod Marina. 5 geschäftige Luxusresidenz gegenüber dem See, Boote: Wohnung Loft 5 Zimmer im Erdgeschoss mit privatem Pool, Wohnung 5 Zimmer Meerblick sowie Penthouse im Erdgeschoss, Panoramablick auf das Meer mit privatem Pool Tivor Gebäude Ashdod Tel. (Israel) 054 63 99 865 Dov Uzan Tel. (Frankreich) 07 57 99 03 58 Serge Touitou

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel
Hof Ashkelon Regional Council, Israel
von
$2,00M
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$2,15M
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$1,74M
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$4,73M
Wohnviertel Projet neuf hadera
Chadera, Israel
von
$1,35M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$6,85M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
von
$919,550
VERKAUFEN – Schöne möblierte Wohnung in EILAT – Golf Residence In der schönsten Residenz von Eilat, im Herzen eines exklusiven Komplexes mit Schwimmbad, Hamam, Grillplatz, Synagoge und 24-Stunden-Betreuer, entdecken Sie diese hervorragende Wohnung von 128 m2 mit 15 m2 Terrasse mit Meerblick…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,53M
Netivot-Projekt Mordecai Khayat lädt Sie ein, die neue Presale zu entdecken Neue Wohnungen in Netivot! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9-stöckiges Gebäude - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Fläch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$4,44M
Hochrangiger Wohnturm im Herzen von Tel Aviv. 153m2 Wohnfläche + 14m2 Terrasse mit Meerblick. 2 Keller + 2 Parkplätze. Sportraum, Schwimmbad, Wache 24 Stunden am Tag. Sehr hochwertige Oberflächen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen