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Wohnquartier Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer

Netanja, Israel
von
$1,16M
06.05.26
$1,16M
05.05.26
$1,15M
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Wohnquartier Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer
1
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ID: 35839
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

Über den Komplex

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Schöne 4-Zimmer-Wohnung im 9. Stock eines modernen Gebäudes in einem der begehrtesten Gegenden von Netanya, nur wenige Gehminuten von Kikar (Zentralplatz) und dem Strand entfernt. Die Wohnung bietet 111 m2 Wohnfläche sowie eine Terrasse von 17 m2 nordwestlich, so dass eine schöne Helligkeit und eine angenehme Meeresbrise zu genießen. Merkmale 111 m2 Wohnfläche Terrasse von 17 m2 4 Stück 9. Stock Exposition im Nordwesten Privatparkplatz Höhle Außergewöhnliche Lage in der Nähe des Meeres, Kikar, Restaurants, Cafés, Geschäfte, Supermärkte und Transport.

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Netanja, Israel
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