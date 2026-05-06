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Wohnquartier Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35697
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 54 Frenchy

Über den Komplex

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Große 3 Zimmer + Balkon 81m2 + 4m2 Balkon 3. Stock mit Aufzug + Parkplatz Renoviertes Bauhausgebäude

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Tel-Aviv, Israel
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