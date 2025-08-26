  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Jerusalem, Israel
von
$1,02M
26.08.25
$1,02M
14.07.25
$955,060
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26821
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt Kiryat Hayovel Jerusalem 4 Zimmer 94m2 und 104m2 Neues Projekt in Kiryat Hayovel, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kulturzentrum einschließlich einer Kinothek wird die Lebensqualität der Projektbewohner und Kiryat Hayovel Bewohner bereichern. Wohnung von 4 Zimmern 94m2 und 12m2 Terrasse im 14. Stock Preis: 3.200.000 sh inklusive 1 Keller und 1 Parkplatz 4 Zimmer Ferienwohnung 104m2 und 12m2 Terrasse im 4. Stock Preis : 3,400.000 sh inklusive 1 Keller und Parkplatz Diese Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns sofort bei folgenden Nummern an: 054 946 1963 Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$921,000
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$558,000
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,61M
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$1,98M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,02M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,65M
Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra sc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
von
$1,20M
BZH Die französischsprachige Abteilung von RE/MAX Hadera und Umgebung präsentiert ein renommiertes Immobilienprojekt in Or Akiva, im gesuchten Wohngebiet "Or Yam". Neben Caesarea, nur wenige Minuten von Hadera entfernt, genießt die Stadt Or Akiva eine strategische Lage, die Ruhe, Zugänglic…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Israel
von
$1,20M
Entdecken Sie unser neues Vorverkaufsprojekt, vermarktet von Mardochee Khayat, Ihrem neuen Projektspezialisten. In der renommierten Nachbarschaft von Netanya, Ramat Poleg, bietet unsere Residenz eine ideale Lage in der Nähe des Ir Yamam Canyon, des schönen Strandes von Poleg, renommierte Sch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen