  Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite

Netanja, Israel
von
$876,000
26.08.25
$876,000
14.07.25
$820,228
9
ID: 26860
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich in der Bezirksanruf vor Kiriat Hasharon In der Nähe des neuen Zugangs zum Highway 2 (Tel Aviv/Haifa) Das Projekt Nevo Hasharon befindet sich in der Nähe des Landes Elystour, Synagoge, Supermarkt, Gan. Projektmerkmale Nevo Hasharon Komplex umfasst 2 leistungsstarke Wohntürme Der prestigeträchtige Wohnturm wird von Gärten und privaten Spielpark in der Residenz umgeben Das Projekt Nevo Hasharon erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards Eine schöne Lobby einer sehr schönen Deckenhöhe Diese wird einen Wachposten und Dekoration von einer ausgewiesenen 4 luxuriösen und schnellen und modernen Aufzüge Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum und einen Spielplatz (jumbori) Begleitet wird das Projekt von einer Bankgarantie Charakteristics of the apartment Wohnung von 5 Zimmern Küste von einer Oberfläche:132m2+232m2 Terrasse Wohnung von 5 Zimmern Gesicht von einer Oberfläche: 117m+21m2 Terrasse Innenausstattung von hochstehende Fliesen Granit Porzellan 80/80 Fliesen Granit Porzellan in den Zimmern oder Parkett der Wahl. Terrasse Wahl Fliesen, Parkett oder Teak Zentrale Klimaanlage. Hochwertige Innentüren Küche Wahl, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplatte Badfliese hängen Toiletten Elektro-Shops in allen Haus Qualität Mischer Hahn Wohnung verkauft mit Parkplatz

Standort auf der Karte

Netanja, Israel

