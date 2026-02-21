  1. Realting.com
  Wohnquartier Duplex de standing dans le vieux nord

Wohnquartier Duplex de standing dans le vieux nord

Tel-Aviv, Israel
$2,11M
20.02.26
$2,11M
08.04.25
$1,89M
7
ID: 25699
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Luxus-Duplex im alten Norden! In einer idealen Lage im alten Norden, am nördlichen Ende der Sokolov Street, nur wenige Schritte vom Park, dem Hafen, Cafés, Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln – schöne 4-Zimmer-Duplex zum Verkauf! 100 m2 Wohnfläche + große Sonnenterrasse Eingangsboden: geräumiges Wohnzimmer, Küche, Gästetoilette und große Terrasse von 20 m2 Untere Ebene: Komfortable Elternsuite Sicheres Zimmer (Mamad) + extra Zimmer Badezimmer mit WC Idealer Platz für ein Büro oder ein Familienzimmer Preis : 6,720.000 ILS Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und einen Besuch. Wir sprechen Französisch, Englisch und Hebräisch.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
