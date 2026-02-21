  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Givat havradim limit rehavia

Wohnquartier Givat havradim limit rehavia

Jerusalem, Israel
von
$3,135
20.02.26
$3,135
10.07.25
$2,809
;
5
ID: 26722
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnquartier Givat havradim limit rehavia
Jerusalem, Israel
von
$3,135
