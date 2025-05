Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf

In Bograshov Straße, in der Nähe des Dizengoff Center, in einem renovierten Gebäude, 4 Zimmer Duplex Penthouse von 100m2 mit 2 Bädern und einer Terrasse von 70 m2 Etage 4 : 3 Schlafzimmer mit einem Master, 2 Bäder 5. Stock: Wohnzimmer + Küche mit großer Terrasse von 70m2 mit SPLENDIDE Blick Höherzinsen für ZWEI STAGES