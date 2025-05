Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem

MAMILLA Yitzhak Kariv Street 127 m2 Brutto (100 m2 netto) 3 Stück 2. Stock (äquivalenter 4. Stock in der Praxis) 2 Badezimmer Parkplatz 2 Aufzüge, einschließlich eines Shabbat Aufzug Voll möbliert Eine außergewöhnliche Wohnung befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden von Jerusalem, genau über den Alleen von Mamilla. Nur 10 Gehminuten von der Lamentation Wall entfernt. Eine schöne, geräumige und helle Wohnung, voll möbliert. Küche der Marke Bulthaup. Marmorböden in Corian