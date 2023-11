Villa vozle okeana

Bangkiang Sidem, Indonesien

von €301,031

Kapitulation vor: 2024

Villa 3 Schlafzimmer Entwickelte Infrastruktur des Bezirks Blick auf Reisfelder Pool Bereich: Gebäude - 230 m ² Preis: 329.000 $ (1 430 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Umsatz pro Tag: 260 $ Laden - 80% Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts - 208 $ Umsatz pro Jahr unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts - 74.880 $ Gewinn unter Berücksichtigung von Ausgaben und Steuern pro Jahr - 66.643 $ (20%) Rückzahlung - 6,5 Jahre Ausgaben und Steuern für den Verkauf der Fazilität werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Gesamtkosten und Steuern: Notargebühr 1% (Anteile an den Käufer 50/50) Steuer zum Verkauf des Objekts 11% (Anteile an den Käufer 50/50) Gewinnsteuer für einen Einwohner Indonesiens (10%) Gewinnsteuer für Nichtansässige in Indonesien (20%) Zahlungsbedingungen und Eigentum an Immobilien: Art des Eigentums an Grundstücken und Immobilien - Pacht 24 Jahre + Verlängerung Fertigstellung: 3. Quartal 2024