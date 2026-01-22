Villa Tanah Barak

Tanah Barak - ein investitionsattraktives Projekt!

Schicke Lage!

Tanah Wagak liegt in einem Gebiet mit einem hohen Anstieg der Immobilienpreise!

Tagessatz: + 10% pro Jahr

Belegung: + 16% pro Jahr

Umsatz: + 25% pro Jahr

Der Villenkomplex befindet sich in Changu, 5 Autominuten vom Strand entfernt, 1

2 Gehminuten von Fitness Plus und Enso Sushi, 2 Gehminuten vom Spa entfernt

Amo Salon, 10 Gehminuten vom Revolver Cafe, Doppio und vielen entfernt

Restaurants, Supermärkte, Bio-Lebensmittelgeschäfte.

Unsere Villen passen auf die höchsten

Sicherheits- und Konstruktionsstandards.

Wir bieten:

Strukturgarantie, Abdichtung, antithermisch

Verarbeitung und allgemeine Mängel.

24-Stunden-Sicherheits- und Concierge-Service wird bereitgestellt

sicherer und komfortabler Aufenthalt.

Schöne Halskrause mit voll funktionsfähiger Küche und

geräumiges Wohnzimmer.

Designmöbel wurden speziell für Villen angefertigt.

Ideal fürs Geschäft und fürs Leben!

Wir warten auf Ihre Bewerbungen! Wir helfen Ihnen, profitabel zu investieren!