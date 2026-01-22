Villa Tanah Barak

Tanah Barak - ein investitionsattraktives Projekt!
Schicke Lage!
Tanah Wagak liegt in einem Gebiet mit einem hohen Anstieg der Immobilienpreise!
Tagessatz: + 10% pro Jahr
Belegung: + 16% pro Jahr
Umsatz: + 25% pro Jahr
Der Villenkomplex befindet sich in Changu, 5 Autominuten vom Strand entfernt, 1
2 Gehminuten von Fitness Plus und Enso Sushi, 2 Gehminuten vom Spa entfernt
Amo Salon, 10 Gehminuten vom Revolver Cafe, Doppio und vielen entfernt
Restaurants, Supermärkte, Bio-Lebensmittelgeschäfte.
Unsere Villen passen auf die höchsten
Sicherheits- und Konstruktionsstandards.
Wir bieten:
Strukturgarantie, Abdichtung, antithermisch
Verarbeitung und allgemeine Mängel.
24-Stunden-Sicherheits- und Concierge-Service wird bereitgestellt
sicherer und komfortabler Aufenthalt.
Schöne Halskrause mit voll funktionsfähiger Küche und
geräumiges Wohnzimmer.
Designmöbel wurden speziell für Villen angefertigt.
Ideal fürs Geschäft und fürs Leben!
Wir warten auf Ihre Bewerbungen! Wir helfen Ihnen, profitabel zu investieren!