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Villa Tanah Barak

Canggu, Indonesien
von
$360,000
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ID: 3711
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Canggu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

Tanah Barak - ein investitionsattraktives Projekt!

Schicke Lage!

Tanah Wagak liegt in einem Gebiet mit einem hohen Anstieg der Immobilienpreise!

Tagessatz: + 10% pro Jahr
Belegung: + 16% pro Jahr

Umsatz: + 25% pro Jahr

Der Villenkomplex befindet sich in Changu, 5 Autominuten vom Strand entfernt, 1
2 Gehminuten von Fitness Plus und Enso Sushi, 2 Gehminuten vom Spa entfernt
Amo Salon, 10 Gehminuten vom Revolver Cafe, Doppio und vielen entfernt
Restaurants, Supermärkte, Bio-Lebensmittelgeschäfte.

Unsere Villen passen auf die höchsten
Sicherheits- und Konstruktionsstandards.

Wir bieten:
Strukturgarantie, Abdichtung, antithermisch
Verarbeitung und allgemeine Mängel.

24-Stunden-Sicherheits- und Concierge-Service wird bereitgestellt
sicherer und komfortabler Aufenthalt.

Schöne Halskrause mit voll funktionsfähiger Küche und
geräumiges Wohnzimmer.

Designmöbel wurden speziell für Villen angefertigt.
Ideal fürs Geschäft und fürs Leben!

Wir warten auf Ihre Bewerbungen! Wir helfen Ihnen, profitabel zu investieren!

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 240.0 – 289.0
Preis pro m², USD 1,500 – 1,592
Wohnungspreis, USD 360,000 – 460,000

Standort auf der Karte

Canggu, Indonesien

Hypotheken-Rechner

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Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
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Zinssatz
Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
Monatliche Zahlung
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Monatliche Zahlung
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