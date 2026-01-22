  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ubud District
  4. Wohnkomplex Terracotta – residential development in Ubud, Bali

Wohnkomplex Terracotta – residential development in Ubud, Bali

Ubud, Indonesien
von
$115,000
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35370
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Gianyar
  • Stadt
    Ubud District
  • Stadt
    Ubud
  • Adresse
    Jalan Sri Wedari

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Terracotta liegt in Ubud, Bali, ist eine moderne Wohnentwicklung für diejenigen, die die Natur schätzen, ruhig und das langsame Tempo des Dschungels leben. Das Projekt bietet Apartments, Stadthäuser. Insgesamt 40 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung PBG wurde erteilt. Stückpreise: von $115.000 bis $298.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

Standort auf der Karte

Ubud, Indonesien
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesien
von
$155,000
Wohnanlage BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Pecatu, Indonesien
von
$160,000
MwSt.
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonesien
von
$328,296
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonesien
von
$181,657
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$179,071
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Terracotta – residential development in Ubud, Bali
Ubud, Indonesien
von
$115,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$139,875
Der Wohnkomplex besteht aus Villen und Apartments, einem Wellnesscenter (Sauna und Hamam), einem Restaurant (Koch aus Frankreich), einem Weinkeller und einer Zigarrenbar, einem Fitnessstudio und einem Yoga-Studio, einem Shop, einem Garten, einem Heliport, Tiefgaragen und einem Veranstaltungs…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Wohnanlage SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Wohnanlage SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Wohnanlage SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Bugbug, Indonesien
von
$243,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Karanggasem, Bali, SALT of Virgin Strand ist eine moderne Wohnentwicklung für Wohnen und Investitionen auf Bali. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 84 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $243,100 bis $527,300. Ga…
Immobilienagentur
Balinsky
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Alle anzeigen Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
22.01.2026
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen