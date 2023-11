Sengkol, Indonesien

von €84,000

Kapitulation vor: 2027

Das ungewöhnlichste und ehrgeizigste Projekt an der Südküste der Insel Lombok, bestehend aus 88 Bambusvillen, befindet sich im gleichnamigen modernen Öko-Dorf. Das Konzept des Komplexes spiegelt einen neuen nachhaltigeren Lebensstil wider, der auf umweltorientierte Dynamik und ständigen Kontakt mit der umgebenden Natur abzielt. Das Projekt liefert nur 20% der Entwicklung jedes Standorts, einschließlich Regenwassersammelsystemen, natürlichem Heizen und Kühlen, Solarkaminen, Gewässern und natürlichen Materialien. Das einzigartige Design der Villen aus vier verschiedenen Architekturstudios, Pablo Luna, WNA Studio, Dikarya Architect und Bio Arc, passt harmonisch in die tropische Umgebung. Jeder Wohnblock ist mit passiver Heizung und Kühlung ausgestattet und verfügt über einen eigenen tropischen Garten, einen privaten Pool, hohe Decken und gut belüftete Räume. Investitionen in dieses Projekt — sind nicht nur eine rentable Investition mit der Möglichkeit, Einkommen zu generieren, sondern auch die Aussicht, Teil einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu werden, die auf den Prinzipien des Naturschutzes, des nachhaltigen Lebensstils und des ganzheitlichen Wohlbefindens beruht , usw, soziale Verbindungen und persönliches Wachstum. Das Wachstum von Land und Kapital beträgt 15-20%. Beim Kauf von Immobilien ist eine Aufenthaltserlaubnis in Indonesien enthalten. Service & Infrastruktur: Botanischer Garten Medizinische Klinik Internationale Schule Restaurants & Cafés Öffentliches Zentrum Yoga-Retrit Parkplatz Private Pools Sicherheits- und Videoüberwachung