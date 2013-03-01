Über das Unternehmen

Wir arbeiten seit 2018 und unterstützen Tausende von Immobilientransaktionen auf der ganzen Welt, von einer Villa in Thailand bis hin zu Wolkenkratzern in Dubai. Wir bieten ein Premium-Service und bleiben immer in Kontakt für eine schnelle Lösung von Problemen.

30 Niederlassungen in Russland und im Ausland. Einige Büros befinden sich in Ländern, in denen Immobilientransaktionen am meisten gefragt sind - in den VAE, der Türkei, Georgien, Bali, Thailand, Zypern.

Zahlung für Immobilien: Lösung komplexer Probleme

- Bereitstellung der erforderlichen Unterstützung für Transaktionen mit Beträgen;

- Ja. Wir beraten über grenzüberschreitende Siedlungen ohne die Beteiligung der inländischen Banken.

- Ja. Wir kennen alle Feinheiten internationaler Siedlungen mit Entwicklern und Immobilienmaklern dank unserer Erfahrung seit 2018 und der ständigen Überwachung aktueller Veränderungen im Immobilienmarkt.

Wir dokumentieren die Tatsache der Zahlung von Immobilien.

Referentprogramm

Wir zahlen unseren Partnern einen individuellen Gewinnanteil aus der Unterstützung von Kunden, die uns auf ihre Empfehlung kontaktiert haben.

Kontaktieren Sie uns und unser Manager beraten Sie bei Fragen zur Unterstützung von Immobilienzahlungen im Ausland.