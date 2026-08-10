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Ferienhäuser in Zagora Mouresi Municipality, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Makryrrachi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Makryrrachi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$413,248
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Zagora, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Zagora, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$330,598
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