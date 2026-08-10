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Hotels in Zagora Mouresi Municipality, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 1 960 m² in Agios Dimitrios, Griechenland
Hotel 1 960 m²
Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 1 960 m²
Objekt-Code: HPS4926 - Hotel FOR SALE in Afetes Agios Dimitrios für € 1.600.000 . Dieses 196…
$1,84M
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Hotel 2 000 m² in Zagora, Griechenland
Hotel 2 000 m²
Zagora, Griechenland
Zimmer 19
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 3
Ich freue mich, eine der besonderen Möglichkeiten in unserem Inventar zu präsentieren – ein …
$2,48M
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