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Wohnimmobilien in Zagora, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Zagora, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Zagora, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$330,598
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