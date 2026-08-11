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Villen in Region Westgriechenland, Griechenland

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Villa in Municipality of Patras, Griechenland
Villa
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$755,654
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Villa in Egira, Griechenland
Villa
Egira, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$776,944
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Villa in Kaloudi, Griechenland
Villa
Kaloudi, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 600 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Westpeloponnes. Das Untergeschoss be…
$1,89M
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Villa in Myrsini, Griechenland
Villa
Myrsini, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 400 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 400 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht a…
$1,77M
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Villa in Amaliada, Griechenland
Villa
Amaliada, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 630 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 630 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafz…
$5,31M
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Villa in Agios Ioannis, Griechenland
Villa
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 330 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 330 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$661,197
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Immobilienangaben in Region Westgriechenland, Griechenland

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