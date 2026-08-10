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Hotels in Volos, Griechenland

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Hotel 830 m² in Makrinitsa, Griechenland
Hotel 830 m²
Makrinitsa, Griechenland
Fläche 830 m²
Ein 4-Sterne-Hotel in Portaria, Pelion zu verkaufen. Das Hotel befindet sich im Zentrum von …
$1,53M
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