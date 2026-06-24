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Ferienhäuser am Meer in Gemeinde Veria, Griechenland

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8 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckiges Haus von 130 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht …
$188,913
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$767,461
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$1,24M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 380 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$767,461
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Ferienhaus in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 250 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 250 qm in den Vororten von Thessaloniki. Extras in …
$920,953
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 430 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern…
$531,319
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 256 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 256 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Er…
$566,740
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Immobilienangaben in Gemeinde Veria, Griechenland

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