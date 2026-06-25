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Villen mit Terrasse in Tylissos Municipal Unit, Griechenland

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Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 4
Vierstöckige Natursteinvilla auf Kreta mit Privathof Preis: 300.000 € Diese einzigarti…
$341,293
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Immobilienangaben in Tylissos Municipal Unit, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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