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Hotels in Trikala Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 600 m² in Palaiopyrgos, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Palaiopyrgos, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Zum Verkauf Hotel von 1600 qm im Zentrum Griechenlands. Das Hotel verfügt über 2 Stockwerke.…
$2,13M
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