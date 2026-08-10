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Villen in Thira Municipal Unit, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Emporio, Griechenland
Villa 2 zimmer
Emporio, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Villa 7 zimmer in Firostefani, Griechenland
Villa 7 zimmer
Firostefani, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Villa in Imerovigli, Griechenland
Villa
Imerovigli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Our new project, located in Mesaria, consists of twenty-five detached villas with private ga…
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Thira Municipal Unit, Griechenland

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