  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Thira Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Thira Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 2 zimmer in Emporio, Griechenland
Villa 2 zimmer
Emporio, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
