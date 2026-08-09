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Gewerbeimmobilien in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

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Thessaloniki
4
Municipality of Thessaloniki
4
Thessaloniki Municipal Unit
4
9 immobilienobjekte total found
Hotel in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Hotel
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Betriebshotel im Stadtzentrum - fertiges HotelgeschäftArt der Immobilie: Gewerbeimmobilie / …
$3,11M
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Hayat
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Geschäft 148 m² in Thermi, Griechenland
Geschäft 148 m²
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 148 m²
Objekt-Code: HPS5840 - Shop FOR SALE in Thermi Center für € 350.000 . Diese 148.00 m2. Shop …
$407,080
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Hotel 480 m² in Nea Apollonia, Griechenland
Hotel 480 m²
Nea Apollonia, Griechenland
Fläche 480 m²
Zu verkaufen Hotel von 480 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Hotel hat 4 Ebenen
$1,06M
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TekceTekce
Hotel 950 m² in Thermaikos Municipality, Griechenland
Hotel 950 m²
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 950 m²
Objekt-Code: HPS5022 - Hotel FÜR VERKAUF in € 1.100.000 . Dieses 950 m2 möblierte Hotel best…
$1,27M
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Gewerbefläche 396 m² in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Gewerbefläche 396 m²
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 396 m²
Etagenzahl 1
Ein ideales Investitionsangebot in der luxuriösesten Gegend von Thessaloniki. In einer stark…
$925,918
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Hotel 458 m² in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Hotel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 458 m²
🏨 Hotel zum Verkauf – Prime Investment Opportunity! 📌 Beschreibung: Ein Hotel ist in bester…
$2,18M
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Grekodom Development
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Hotel 800 m² in Peristera, Griechenland
Hotel 800 m²
Peristera, Griechenland
Fläche 800 m²
Zu verkaufen Hotel von 800 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Hotel hat eine Ebene. Es…
$1,65M
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Gewerbefläche in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Gewerbefläche
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Tennisclub. 9 Tennisplätze. Hauswirtschaftsraum. Fitnessstudio. Privates Projekt im Vorort P…
$4,05M
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Büro 42 m² in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Büro 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74,250
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