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Hotels in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Hotel in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Hotel
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Betriebshotel im Stadtzentrum - fertiges HotelgeschäftArt der Immobilie: Gewerbeimmobilie / …
$3,11M
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Hayat
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Hotel 480 m² in Nea Apollonia, Griechenland
Hotel 480 m²
Nea Apollonia, Griechenland
Fläche 480 m²
Zu verkaufen Hotel von 480 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Hotel hat 4 Ebenen
$1,06M
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Hotel 950 m² in Thermaikos Municipality, Griechenland
Hotel 950 m²
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 950 m²
Objekt-Code: HPS5022 - Hotel FÜR VERKAUF in € 1.100.000 . Dieses 950 m2 möblierte Hotel best…
$1,27M
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TekceTekce
Hotel 458 m² in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Hotel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 458 m²
🏨 Hotel zum Verkauf – Prime Investment Opportunity! 📌 Beschreibung: Ein Hotel ist in bester…
$2,18M
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Hotel 800 m² in Peristera, Griechenland
Hotel 800 m²
Peristera, Griechenland
Fläche 800 m²
Zu verkaufen Hotel von 800 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Hotel hat eine Ebene. Es…
$1,65M
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