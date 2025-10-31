Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeinde Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Meerblick

Mehrstöckige Wohnungen am Meer in Gemeinde Sithonia, Griechenland

Gemeindebezirk Sithonia
5
Nikiti
4
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses wunderschöne zweistöckige Duplex, das sich im charmanten Küstendorf Nik…
$325,776
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Sithonia, Griechenland

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen