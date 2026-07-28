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Anlageimmobilien in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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Investition 330 m² in Nea Potidea, Griechenland
Investition 330 m²
Nea Potidea, Griechenland
Fläche 330 m²
Fantastische Investitionsmöglichkeit in Halkidiki, Griechenland! Dieses 330 Quadratmeter gro…
$739,476
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Halkidiki Properties
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