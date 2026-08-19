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Gewerbeimmobilien in Thassos, Griechenland

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Gewerbefläche in Thassos, Griechenland
Gewerbefläche
Thassos, Griechenland
Objektnummer: 11350 - Business FOR SALE in Thasos Limenas für € 70.000 . Dieses 100 m2 große…
$80,367
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Gewerbefläche in Thassos, Griechenland
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Thassos, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Objekt-Code: 11756 - Villa FOR SALE in Thasos Limenas für € 760.000 . Diese 420 m2 möblierte…
$880,473
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