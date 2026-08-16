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Wohnimmobilien in Thasos Regional Unit, Griechenland

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Gemeinde Thasos
82
Thassos
12
Limenaria
3
96 immobilienobjekte total found
Haus 1 Schlafzimmer in Gemeinde Thasos, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11119 - Haus zum Verkauf in Thasos Mikros Prinos für € 40.000 Exklusivität. Di…
$46,994
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11812 - Wohnung FOR SALE in Thasos Limenas für € 135.000 . Dieses 90.00 m2 möb…
$156,802
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Haus in Skala Marion, Griechenland
Haus
Skala Marion, Griechenland
Objektnummer: 11877 - Haus ZU VERKAUFEN in Thasos Skala Marion für € 190.000. Haus besteht a…
$223,563
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DD CO DEDD CO DE
Haus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Thasos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11811 - Haus zum Verkauf in Thasos Sotiras für € 140.000 . Dieses 69.00 m2 möb…
$164,480
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Skala Kallirachis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Skala Kallirachis, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11895 - Wohnung FOR SALE in Thasos Skala Kallirachis für € 210.000 . Diese 65.…
$238,432
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Haus 5 Schlafzimmer in Kallirachi, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Kallirachi, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Code des Eigentums: 11893 - Haus zum Verkauf in Thasos Kallirachi für 330.000 €. Dieses 220.…
$376,640
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TekceTekce
Haus 5 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11616 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für € 560.000 Exklusivität. Dieses …
$635,818
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Haus in Potamia, Griechenland
Haus
Potamia, Griechenland
Objektnummer: 11618 - Haus zum Verkauf in Thasos Potamia für € 100.000 . Diese 130.00 m2. Ha…
$117,485
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Haus 3 Schlafzimmer in Skala Sotiros, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Skala Sotiros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11837 - Haus zum Verkauf in Thasos Skala Sotiros für € 520.000 . Dieses 140 m2…
$610,925
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Prinos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Prinos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11707 - Wohnung FOR SALE in Thasos Ormos Prinou für € 180.000 . Diese 60.00 m2 …
$211,474
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Haus 2 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Code des Eigentums: 11597 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für 420.000 €. Diese 100,00 m…
$485,415
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Panagia, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Panagia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Code des Eigentums: 11833 - Wohnung zum Verkauf in Thasos Panagia für € 125.000 . Dieses 90,…
$142,999
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11717 - Wohnung FOR SALE in Thasos Limenas für € 222.000 . Dieses 80.00 m2 Apar…
$260,818
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Haus 2 Schlafzimmer in Potamia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Potamia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11863 - Haus zum Verkauf in Thasos Potamia für € 100.000 Exklusivität. Diese 8…
$117,485
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Haus 3 Schlafzimmer in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11622 - Maisonette SALE in Thasos Chrisi Akti für € 200.000 . Diese 104.00 m2 …
$234,971
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Haus 2 Schlafzimmer in Skala Rachoniou, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Skala Rachoniou, Griechenland
Schlafräume 2
Code des Eigentums: 11867 - Haus zum Verkauf in Thasos Skala Rachoniou für € 260.000 Exklusi…
$296,014
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Potos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Potos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Immobiliencode: 1729 - Wohnung zum Verkauf in Thasos Potos für 150.000 €. Diese 97 sq. m. Di…
$255,528
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Haus in Prinos, Griechenland
Haus
Prinos, Griechenland
Objektnummer: 11587 - Haus zum Verkauf in Thasos Prinos für € 58.000 . Diese 50.00 mq. Das H…
$68,142
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Prinos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Prinos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11697 - Wohnung FOR SALE in Thasos Ormos Prinou für € 128.000 Exklusivität. Die…
$150,381
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Haus 2 Schlafzimmer in Panagia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Panagia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Code des Eigentums: 11894 - Haus zum Verkauf in Thasos Panagia für 142.000 €. Dieses 89,00 q…
$163,713
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Potamia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Potamia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11840 - Wohnung FOR SALE in Thasos Potamia für € 160.000 . Dieses 55.00 m2 möb…
$187,977
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Skala Rachoniou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Skala Rachoniou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Objekt-Code: 11797 - Wohnung FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou für € 177.000 . Diese 70 m2.…
$207,949
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11824 - Wohnung FOR SALE in Thasos Chrisi Akti für € 350.000 . Dieses 113.00 m…
$411,199
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Haus 2 Schlafzimmer in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11773 - Haus zum Verkauf in Thasos Chrisi Akti für € 190.000 . Dieses 75.00 m2…
$223,222
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Skala Rachoniou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Skala Rachoniou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11745 - Wohnung FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou für € 198.000 . Diese 78 m2…
$230,447
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11671 - Wohnung FOR SALE in Thasos Chrisi Akti für € 155.000 . Diese 64.00 m2.…
$182,103
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Haus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Thasos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11823 - Haus zum Verkauf in Thasos Aliki für € 205.000 Exklusivität. Dieses 92…
$235,289
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Haus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Thasos, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Traditionelle Residenz in der traditionellen Siedlung Megalos Prinos in Thassos. Es hat eine…
$173,530
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Haus 2 Schlafzimmer in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11815 - Haus zum Verkauf in Thasos Koinira für € 250.000 . Dieses 100 m2 möbli…
$293,714
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Haus 1 Schlafzimmer in Potos, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Potos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11885 - Haus zum Verkauf in Thasos Potos für € 210.000 . Diese 75.00 mq. Das H…
$244,625
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Eigenschaftstypen in Thasos Regional Unit

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