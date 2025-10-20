Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Spata-Loutsa Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Spata Loutsa Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 260 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$362,837
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Spata Loutsa Municipal Unit, Griechenland

