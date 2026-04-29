Cottages mit Bergblick kaufen in Spata Loutsa Municipal Unit, Griechenland

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Ferienhaus in Spata, Griechenland
Ferienhaus
Spata, Griechenland
Fläche 1 400 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 1400 qm in Attica. Ein herrlicher Blick auf den Berg, der W…
$2,24M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Spata, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Spata, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Wohnzi…
$743,846
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Immobilienangaben in Spata Loutsa Municipal Unit, Griechenland

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