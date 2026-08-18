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Hotels in South Pilio Municipality, Griechenland

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Hotel 864 m² in Kala Nera, Griechenland
Hotel 864 m²
Kala Nera, Griechenland
Fläche 864 m²
Zum Verkauf Hotel im touristischen Dorf Pelion Region. Das dreistöckige Hotel verfügt über e…
$1,02M
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