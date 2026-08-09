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Villen in Region Südliche Ägäis, Griechenland

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Municipality of Thira
3
Thira Municipal Unit
3
Gemeinde Mykonos
7
Kea Municipality
3
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18 immobilienobjekte total found
Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03M
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Villa in Psarou, Griechenland
Villa
Psarou, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 655 m²
Insel Mykonos (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE empfiehlt den Verkauf eines Komplexes von 7 tr…
$3,44M
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Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07M
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TekceTekce
Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 121 m²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08M
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Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Preis auf Anfrage
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Villa in Region Südliche Ägäis, Griechenland
Villa
Region Südliche Ägäis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
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Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 338 m²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30M
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Villa 18 zimmer in Antiparos Municipality, Griechenland
Villa 18 zimmer
Antiparos Municipality, Griechenland
Zimmer 18
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 583 m²
Fläche: 583 m2Fläche: 4,590 m2Schlafzimmer: 8Badezimmer: 10Garage: 4Diese 583 m2 Villa befin…
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Villa 6 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10M
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Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 495 m²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Preis auf Anfrage
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Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 500 m²
Fläche: 1500 m2Fläche: 8000 m2Schlafzimmer: 6Badezimmer: 7Moderne Villa in einer außergewöhn…
Preis auf Anfrage
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Villa 12 zimmer in Mykonos, Griechenland
Villa 12 zimmer
Mykonos, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15M
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Villa 2 zimmer in Emporio, Griechenland
Villa 2 zimmer
Emporio, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Villa 4 zimmer in Andros, Griechenland
Villa 4 zimmer
Andros, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Newly Built Luxury Villa for Sale in Andros,with big land plot Property Overview Lo…
$969,804
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Villa 7 zimmer in Firostefani, Griechenland
Villa 7 zimmer
Firostefani, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Villa 6 zimmer in Paros Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Paros Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73M
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Villa in Imerovigli, Griechenland
Villa
Imerovigli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Our new project, located in Mesaria, consists of twenty-five detached villas with private ga…
Preis auf Anfrage
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Villa in Andros, Griechenland
Villa
Andros, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Villa auf einem Hügel mit Blick auf das Mittelmeer, mit Blick auf das Ägäis und seine Inseln…
$3,83M
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Immobilienangaben in Region Südliche Ägäis, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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