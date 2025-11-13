Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Regionalbezirk Rhodos, Griechenland

Municipality of Rhodes
20
Municipal Unit of Rhodes
8
Rhodos
4
20 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
The beach area in the Lachania area of ​​Rhodes is the idyllic setting for this stunning vil…
$682,913
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Modernes, stattliches Haus auf einem Hügel in einem makellos angelegten Gebiet mit seinem ex…
$2,47M
Villa in Agios Isodoros, Griechenland
Villa
Agios Isodoros, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
Do you dream of waking up every day looking at the endless blue seas and sky? With this hous…
$2,55M
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 260 Quadratmetern auf der Insel Rhod…
$820,715
Villa in Gennadi, Griechenland
Villa
Gennadi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 274 Quadratmetern auf der Insel Rhodos. Die erste Etage bes…
$2,11M
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Wir alle wissen, dass das Leben am Meer ein Traum und ein Lebensstil ist, den viele von uns …
$2,44M
Schloss in Municipality of Rhodes, Griechenland
Schloss
Municipality of Rhodes, Griechenland
Fläche 541 m²
Zu verkaufen in der Altstadt von Rhodos und speziell im Kolloquium, einem einzigartigen und …
$842,178
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
Eine Villa, die den atemberaubenden Blick auf das blaue Meer und den Himmel genießen soll. …
$593,838
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der I…
$468,980
Villa 5 zimmer in Gennadi, Griechenland
Villa 5 zimmer
Gennadi, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 274 qm auf Rhodos Insel. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$2,11M
Villa 1 zimmer in Koskinou, Griechenland
Villa 1 zimmer
Koskinou, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen zum Verkauf eine elegante 3 -stöckige Villa mit möblierten vier luxur…
$2,93M
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Rhodes, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Rhodes, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm auf der Insel Rhodos. Erdgeschoss besteht aus einem …
$468,176
Villa in Koskinou, Griechenland
Villa
Koskinou, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 600 m²
Stockwerk 1/3
Wir bieten Ihnen eine elegante 3-stöckige Villa mit vier möblierten Luxuszimmern und einem H…
$2,93M
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Rhodes, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Rhodes, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 260 qm auf Rhodos Insel. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$819,309
Villa 6 zimmer in Malonas, Griechenland
Villa 6 zimmer
Malonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Verkauf – 200 m2. Villa in Malona, Rhodos 📍 Standort: Malona, Rhodos 🏠 Hausfläche: 200 m2…
$1,29M
Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Rhodes, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 402 m²
Property Code: HPS5738 - House FOR SALE in Rhodes Rhodes town for € 630.000 . This 402.00 s…
$725,037
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Rhodes, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Rhodes, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 156 qm auf der Insel Rhodos. Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$678,856
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 156 Quadratmetern auf der Insel Rhod…
$680,021
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Außergewöhnliche Familienvilla in einem großen privaten und angelegten Garten mit herrlichem…
$1,73M
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 137 m²
Raffinierte moderne Villa mit herrlichem Meerblick. Natürliches Licht durchdringt die Villa …
$593,838
