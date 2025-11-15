Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Municipal Unit of Rhodes, Griechenland

Rhodos
4
8 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
Eine Villa, die den atemberaubenden Blick auf das blaue Meer und den Himmel genießen soll. …
$593,838
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Rhodes, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 402 m²
Property Code: HPS5738 - House FOR SALE in Rhodes Rhodes town for € 630.000 . This 402.00 s…
$725,037
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 137 m²
Raffinierte moderne Villa mit herrlichem Meerblick. Natürliches Licht durchdringt die Villa …
$593,838
Eine Anfrage stellen
Schloss in Municipality of Rhodes, Griechenland
Schloss
Municipality of Rhodes, Griechenland
Fläche 541 m²
Zu verkaufen in der Altstadt von Rhodos und speziell im Kolloquium, einem einzigartigen und …
$842,178
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Außergewöhnliche Familienvilla in einem großen privaten und angelegten Garten mit herrlichem…
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Rhodes, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Rhodes, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 156 qm auf der Insel Rhodos. Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$678,856
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
The beach area in the Lachania area of ​​Rhodes is the idyllic setting for this stunning vil…
$682,913
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Rhodes, Griechenland
Villa
Municipality of Rhodes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 156 Quadratmetern auf der Insel Rhod…
$680,021
Eine Anfrage stellen

