Häuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Rhodos, Griechenland

Municipality of Rhodes
20
Municipal Unit of Rhodes
8
Rhodos
4
3 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Gennadi, Griechenland
Villa 5 zimmer
Gennadi, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 274 qm auf Rhodos Insel. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$2,11M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Koskinou, Griechenland
Villa 1 zimmer
Koskinou, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen zum Verkauf eine elegante 3 -stöckige Villa mit möblierten vier luxur…
$2,93M
Villa 6 zimmer in Malonas, Griechenland
Villa 6 zimmer
Malonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Verkauf – 200 m2. Villa in Malona, Rhodos 📍 Standort: Malona, Rhodos 🏠 Hausfläche: 200 m2…
$1,29M
