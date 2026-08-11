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Wohnungen in Regionalbezirk Rethymno, Griechenland

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Provinz Rethymnon
7
Rethymnon
7
Gemeinde Milpotamos
6
13 immobilienobjekte total found
Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm. auf der Insel Kreta. Die Wohnung befindet sich im ersten Sto…
$183,779
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Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 70 m²
Zum Verkauf Duplex von 70 Quadratmetern auf der Insel Kreta. Die Duplex befindet sich auf 2 …
$206,896
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Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 35 m²
Neue Wohnung im Erdgeschoss mit Garten und Gemeinschaftspool - Rumeli, Rethymno, Kreta Preis…
$102,870
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 94 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 94 qm in Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Loft…
$495,766
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 81 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Loft.…
$427,306
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 136 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 136 qm in Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Lof…
$733,205
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 126 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 126 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Lo…
$679,173
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 85 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Lof…
$447,106
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Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 78 m²
Wohnung zum Verkauf in der ersten Etage nur 200 Meter vom Meer entfernt End-to-End-Wohnung i…
$233,083
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Wohnung in Panormos, Griechenland
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Panormos, Griechenland
Fläche 69 m²
Wohnung zum Verkauf auf der ersten Etage mit unbegrenztem Meerblick Wohnung von 69 qm in ein…
$284,499
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 93 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Lof…
$507,341
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Wohnung in Provinz Rethymnon, Griechenland
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Provinz Rethymnon, Griechenland
Fläche 1 732 m²
ZU VERKAUFEN: Under Construction Apartments in Rethymno City, Kreta Dieses moderne Wohnungsg…
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 111 m²
Zu verkaufen ist eine Wohnung mit Meerblick, neben dem Meer, in Panormos Dorf, Kreta. Das An…
$287,409
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Rethymno

3 Zimmer

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