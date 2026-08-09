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Stadthäuser in Regionalbezirk Fokida, Griechenland

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Reihenhaus in Delphi Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Delphi Municipality, Griechenland
Zum Verkauf Maisonette von 0 qm in Arachova. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher B…
$3,84M
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Reihenhaus in Delfi, Griechenland
Reihenhaus
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Verkauf Maisonette von 151 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$301,081
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Reihenhaus in Glyphada, Griechenland
Reihenhaus
Glyphada, Griechenland
Fläche 132 m²
Stockwerk 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989,459
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Fokida, Griechenland

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