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Neubauwohnungen in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

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Wohnanlage Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa
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Vaia, Griechenland
von
$284,737
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa Standort: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Griechenland Moderne Wohnung in einer neuen Boutique-Wohnanlage auf der Insel Ägina, einer der schönsten Inseln im Saronischen Golf. Das Projekt vereint eine hervorragende Lage in Strandnähe…
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